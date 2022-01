Prefeitura de Búzios inaugurou Tenda Posto de Atendimento de Emergência na Ferradura - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:05

Búzios - Nesta última quinta-feira do ano (30) a Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, inaugurou a Tenda de Atendimento de Emergência no Posto da Ferradura.

Segundo informações da Prefeitura, visando a continuidade do planejamento de ordenamento para o Verão de Búzios, e com o objetivo de desafogar e otimizar os atendimentos prestados no hospital, o prefeito Alexandre Martins entregou à população, uma tenda de atendimento de emergência que funcionará no Posto da Ferradura. O gestor reiterou a extrema importância de oferecer um local extra para que os atendimentos de emergência sejam realizados. Futuramente, o projeto prevê que haja três pontos de atendimentos emergenciais: Hospital Rodolpho Perissé, Ferradura e PU da Rasa.

“Durante o período da alta temporada o fluxo de turistas na cidade é bastante elevado, o que ocasiona o aumento expressivo na demanda dos atendimentos no Hospital Rodolpho Perissé, com a lotação máxima da cidade, os serviços essenciais merecem a devida atenção para que moradores e turistas possam ser bem atendidos”, afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.

Os atendimentos serão oferecidos para todos os turistas e moradores diretamente na tenda, que funcionará 24 horas sem a necessidade de deslocamento até o hospital que fica localizado no bairro de São José.