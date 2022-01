Produtora de Búzios disponibiliza documentários feitos no município para TVs do Brasil e exterior - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:05

Búzios - Na década de 1990, o Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica (IEBMA) inicio seu projeto “ Be Human / Ser Humano” em parceria com canais de TV, produtoras, e a iniciativa privada, produziu documentários que foram transmitidos em canais de TV em toda América (Direct TV e Infinito) , Europa (RAI e M) e no Brasil (SBT, Reação Natural) e Argentina (Cablevision, C13), e agora, em uma parceria entre o IEBMA e Búzios Espiritualidade Filmes, estão disponíveis gratuitamente na página do grupo na internet.

A série documental é um projeto integral de comunicação e produção de conteúdos dedicados a colaborar com a chamada expansão de consciência da humanidade. Intitulada de “Be Human - O Ser Humano” a obra traz 4 documentários: Creative Evolution: Be Human; The Serpent: Fascination and Fear; e Genetic Rivers e Honrando a Sabedoria. Com conteúdo é variado, mas o destaque é para as entrevistas com líderes espirituais atuantes de todo o mundo, que mostram o seu ponto de vista sobre o que significa ser humano; espiritualidade como estrutura para todos os outros empreendimentos humanos; aspectos sociais, familiares, profissionais, históricos e genéticos são abordados na série.

Os fundadores e produtores são: Janis Roze - roteirista, apresentador e narrador do projeto; Hugo Iurcovich- Presidente do IEBMA, produtor e coordenador geral, produtor de shows, filmes, apresentações espetáculos para teatro, cinema e TV; e Roby Massarotto - diretor, produtor e criador de programas para TV, publicidade, clips, documentarista. A partir do 2015 um novo grupo de pessoas se juntou ao núcleo original e com isso novos conteúdos para streaming estão sendo produzidos com uma temática de esperança para planeta e a natureza

O material pode ser conferido por meio deste link:

https://buziosespiritualidadefilms.com/pt/documentarios/

Documentários

• Creative Evolution: Be Human

Viaje através da natureza, através dos tempos e da história, através dos mundos das civilizações passadas, através de nossa era tecnológica e seus dramáticos desafios, buscando as respostas que nos permitem encontrar o verdadeiro significado do ser humano.

• Thr Serpent: Fascination and Fear

Uma mágica investigação ao mundo fascinante das Serpentes, sua inserção na história humana, no cinema, sua fama e seus mitos através dos tempos. “Quando Deus criou a serpente, ele devia ter algo muito especial em mente.

• Genetic Rivers

Se existe algo verdadeiramente mágico e incompreensível no mundo vivo, é a molécula do DNA. Sua estranha capacidade de transportar a informação genética de geração em geração não é nada para comparar com qualquer outra substância existente na terra. Exploraremos junto com Janis Roze este verdadeiro rio genético.

• Honrando a Sabedoria

Um retiro especial onde se encontraram cinco verdadeiros mestres. Neste documentário você poderá escutar e perceber o que se esconde nas palavras dos Mamos Menjavin e Kunchuvey da Serra de Santa Marta, Colômbia, Janis Roze e Amanda Bernal, professores de biologia da Universidade de Nova York e Lita Donoso, autora de seis best-sellers e o método “Alkymia de Autosanación”.