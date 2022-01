Transatlântico MSC Precioza, mais um navio, chegou a Búzios nesta quarta - Prefeitura de Búzios

Transatlântico MSC Precioza, mais um navio, chegou a Búzios nesta quartaPrefeitura de Búzios

Publicado 04/01/2022 13:44

Búzios - Os secretários de Turismo, Dom de Búzios, de Saúde, Leonidas Heringer e de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, estiveram reunidos nesta segunda-feira (03) com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil) e Anvisa para conhecer os novos procedimentos a serem acatados na suspensão das operações de navios.

A Clia Brasil anunciou nesta segunda-feira (3) a suspensão imediata das operações nos portos do Brasil até 21 de janeiro de 2022. Essa decisão ocorre após diversos casos de Covid-19 identificados em navios nesta temporada.



Os cruzeiros que estão atualmente em navegação, vão finalizar os seus roteiros conforme o previsto.



Em Búzios as operações de navios estão suspensas até o dia 21 de janeiro.