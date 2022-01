Prefeitura de Búzios faz ação social para os assistidos da Comunidade Terapêutica Crervip - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/01/2022 13:44

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através das secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e de Saúde realizará no próximo dia 13 de janeiro uma ação social na Comunidade Terapêutica Crervip, situada no bairro da Baia Formosa. A ação social foi acertada no dia 23 de dezembro numa reunião entre a secretária Joice Costa (Desenvolvimento Social) e o administrador da entidade, Sérgio Naves.

A Secretaria de Assistência Social disponibilizará um profissional assistente social e um psicólogo no dia da ação. Serão feitos ainda acompanhamentos permanentes para os benefícios como BPC, atualização do Cadastro Único e busca ativa de familiares dos usuários.



A Secretaria de Saúde, no que lhe concerne, encaminhará técnicos de enfermagem e psicólogos, além da aplicação da vacina de combate à Covid-19.



De acordo com a secretária, Joice Costa, o Crervip é uma comunidade terapêutica para pessoas com dependência de álcool e drogas, e que tem acolhido muitos moradores em situação de rua que em sua grande maioria, são usuários dessas substâncias psicoativas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda reforça o seu compromisso em sempre estar apoiando as instituições que promovem o bem ao próximo, de forma geral.



No dia da ação, um servidor da Fundação Leão XIII estará no local viabilizando a isenção do pagamento das taxas pertinentes a concessão da 2ª via do RG e Certidão de Nascimento.