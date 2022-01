Réveillon com muito movimento e segurança reforçada em Búzios - 25 BPM

Publicado 04/01/2022 13:50

Publicado 04/01/2022 13:45

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou, com exclusividade para O Dia, o balanço da segurança pública durante o período de réveillon no balneário.

Segundo o relatório, o planejamento operacional para garantia da segurança pública de Búzios na virada iniciou-se com ações no dia 30 de dezembro de 2021, com integração entre a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública Municipal com 85 policiais empregados no serviço extraordinário, somados aos 58 policiais no serviço ordinário, somando um total de 143 policiais empregados nos quatro dias de réveillon (período) e 10 viaturas, sendo 7 viaturas da quinta companhia e 3 viatura do Proeis, disponibilizadas pela Prefeitura de Búzios.

De acordo com a Polícia, neste período duas pessoas foram presas, sendo uma por furto de uma motocicleta, onde o veículo foi recuperado e devolvido ao dono pela PM e outro preso por crime previsto na Lei Maria da Penha.

Ainda segundo a PM, um criminoso foi neutralizado por Policiais na posse de duas armas de fogo que foram apreendidas no bairro de Tucuns.

Não foram constatados nenhuma ocorrência de roubo de rua em Búzios neste período, nem de roubo de veículo, de carga e nenhum homicídio foi registrado, tendo apenas a morte de um criminoso por intervenção policial.

'Nosso réveillon foi um sucesso e principalmente no que tange a segurança pública, com policiais pelas ruas de Búzios e a população se sentindo e estando protegida e segura e assim pretendemos continuar em todo verão e alta temporada', afirmou Sérgio Ferreira, Secretário de Segurança Pública de Búzios.