Vereador de Búzios põe fim a polêmica cobrança de sacolas plásticas no comércio - Imagem de internet

Vereador de Búzios põe fim a polêmica cobrança de sacolas plásticas no comércioImagem de internet

Publicado 04/01/2022 14:07

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro sai na frente mais uma vez e lançará, através de um projeto de lei do Vereador Rafael Aguiar o 'Cartão da Gestante', em parceria com a Secretaria da Mulher, que concederá gratuidade no transporte público da cidade para as mulheres grávidas.

Segundo Rafael Aguiar, Presidente da Câmara de Búzios, o projeto de lei de sua autoria o 'Cartão da Gestante', está tramitando na comissão da CCJ e significa que a partir do terceiro mês, a gestante fazendo o seu pré-natal, a mulher terá a gratuidade no tranporte público (van ou autoviação), transitando dentro do município dentro do horário de 8h as 17h com a devida marcação.

'Está na CCJ, nós estamos de recesso, mas tenho a certeza que no mês de fevereiro será aprovado e encaminhado ao Executivo para o Prefeito Alexandre Martins sancionar, o que acredito que será feito, devido ao trabalho realizado pelo nosso gestor, sua sensibilidade aos anseios e necessidades da população buziana e a importância das mulheres, e da saúde da mulher, que nós vemos nitidamente em seu Governo', afirmou com exclusividade ao Dia, o Vereador Rafael Aguiar.