Prefeitura de Búzios oferece aulas de hidroginástica no Cras de Cem BraçasPrefeitura de Búzios

Publicado 06/01/2022 14:07

Búzios - Na última segunda-feira (03), a Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda retomou com as aulas de hidroginástica no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Cem Braças.

As aulas são realizadas às segundas, terças e quartas-feiras semanais, nos horários de 09h e 13h30. Podem participar o público a partir de 15 anos de idade e pessoas com deficiência também a partir da mesma idade.

Para maiores informações os interessados deverão procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Cem Braças que está localizado na Rua Progresso, nº. 540, Cem Braças ou por meio do telefone (22)2633-0937 de segunda à sexta-feira das 08h às 17h.