Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19Prefeitura de Búzios

Publicado 06/01/2022 14:07

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, está acompanhando de perto os números epidemiológicos da Secretaria de Saúde do município nesta primeira semana de 2022, devido à divulgação da evolução dos casos da Gripe Influenza e do aumento dos números de casos da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

Segundo Alexandre Martins, após as comemorações da virada do ano, e com as estatísticas dos aumentos de casos dos dois vírus (Influenza e Covid-19) no país, é necessário ficar atento e acompanhar de perto a evolução na cidade.

“Se preciso for, voltarei com as barreiras sanitárias e suspenderei os eventos na cidade para proteger nosso povo. Estamos analisando diariamente nossos números epidemiológicos, caso evolua muito, tomarei todas as medidas cabíveis para conter a disseminação no município” - disse o prefeito.