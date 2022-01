Búzios

Vereador Rafael Aguiar de Búzios cria projeto de lei 'Cartão da Gestante' com gratuidade no transporte público para as grávidas

Segundo Rafael Aguiar, Presidente da Câmara de Búzios, o projeto de lei de sua autoria o 'Cartão da Gestante', está tramitando na comissão da CCJ e significa que a partir do terceiro mês, a gestante fazendo o seu pré-natal, a mulher terá a gratuidade no tranporte público

