Ludmilla é a atração do 'Festival Konteiner' em Búzios neste sábado Divulgação

Publicado 07/01/2022 13:55

Búzios - O balneário mais charmoso e visitado do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, voltou a ser palco dos maiores shows e receber os maiores artistas nacionais e neste final de semana, o 'Festival Konteiner' traz a cantora Ludmilla.

A artista se apresentará no sábado no Geribá Tennis Park com a participação do Bin. O festival, tradição do Rio de Janeiro, desembarca em Búzios trazendo grandes nomes do cenário musical nacional em todos os fins de semana de verão na península e promete agitar o balneário, que está batendo todos os recordes de lotação na rede hoteleira da cidade.