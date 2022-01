Hoje tem 'Hamornia' em Búzios no Festival Konteiner - Divulgação

Publicado 09/01/2022 11:36

Búzios - Neste domingo em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o Festival Konteiner em Geribá receberá o grupo 'Harmonia', diretamente da Bahia.

Xanddy e sua galera do 'Harmonia do Samba' chegam com tudo no Geribá Tennis Park, agitando o balneário mais charmoso do Brasil com muito axé, samba, piseiro e o que faz o som da atualidade, demonstrando seu ecletismo musical, naquele ritmo de trio elétrico da Bahia que contagia a todos.

O tradicional 'Festival Konteiner' desembarcou em Búzios, vindo do Rio de Janeiro, e acontecerá todo final de semana durante o Verão na península mais famosa do Brasil, trazendo grandes nomes da música brasileira atual.