Nova Tenda de Emergência da Ferradura oferece atendimento e testagem para Covid-19 e Influenza | Búzios | O Dia

Prefeitura de Búzios inaugurou Tenda Posto de Atendimento de Emergência na FerraduraDivulgação

Publicado 10/01/2022 07:59

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Saúde, abriu a partir desta sexta-feira (07) novo posto de atendimento e testagem para pessoas com sintomas de Covid-19 e gripe Influenza, na Tenda de Emergência da Unidade Básica de Saúde da Ferradura (UBS).

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a nova Tenda de Emergência da Ferradura foi inaugurada na véspera do Ano Novo (30), e pode também realizar o atendimento e testagem para pessoas com sintomas dos dois vírus.

“Estamos abrindo um novo local de atendimento e testagem para resguardar as pessoas que moram perto do Centro de atravessar praticamente a península toda para receber atendimento no hospital. Com mais esta opção de atendimento também vamos desafogar os atendimentos do Hospital de Campanha do Rodolpho Perissé”, afirmou o prefeito.