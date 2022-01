Espaço Cultural Zanine em Búzios comemora o dia de santos Reis - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/01/2022 12:23

Búzios - A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios realizou nesta quinta-feira (06), Dia de Santos Reis, no Espaço Cultural Zanine o evento Pé de Leitura com a visita de Reis de Boi, o Boi Bumbá Buziano em comemoração à tradicional festa da Cultura Popular do município.

O evento aconteceu no Jardim do Espaço Zanine com distribuição de mais de 200 livros pendurados nas árvores a disposição dos visitantes. Vários turistas passaram pelo local ao longo do dia.

Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, o evento é o primeiro do ano.“Esse primeiro Pé de Leitura do ano de 2022 é uma homenagem ao dia de Santos Reis, uma linda tradição que em nossa cidade a Secretaria de Cultura e Patrimônio histórico tem trabalhado para salvaguardar essa festa da Fé e da Cultura Popular.

Encerrando os festejos dos Santos Reis a Secretaria de Cultura e Patrimônio histórico prepara para os dias 21, 22 e 23 de janeiro uma feira cultural nos jardins do Espaço Cultural Zanine com barraquinhas de artesanato, comidas típicas e visita da Tradicional Folia de Reis e do Reis de Boi.