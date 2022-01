Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no município - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/01/2022 08:00

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro avança na vacinação contra a covid-19 e já conta com 90% dos buzianos completamente imunizados contra o coronavírus.

Búzios, que vem se destacando no combate a Covid-19 e na aplicação dos recursos destinados a área da saúde, figurando na lista dos municípios com maior transparência nas contas públicas, tendo a menor taxa de letalidade da doença na Região dos Lagos, devido a implantação de um Hospital de Campanha, em substituição a antiga tenda de triagem, contratação dos profissionais de saúde e monitoramento dos números e dados referentes ao vírus, tem conquistado destaque no cuidado com a saúde e a preocupação com a economia, o turismo e a retomada econômica do balneário.

'Estamos atentos a todos os dados, monitorando o tempo todo o crescimento ou não dos casos, e não deixarei de olhar com sensibilidade, principalmente pelas vidas e pela saúde dos buzianos, mas também atentos a economia, ao turismo e a retomada econômica que já estamos tendo em nossa cidade, porém, sempre andando junto com o combate a covid e o controle do vírus', afirmou ao Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.