Tubulação clandestina de esgoto em Geribá é notificada em Búzios - Divulgação

Tubulação clandestina de esgoto em Geribá é notificada em Búzios Divulgação

Publicado 11/01/2022 14:08

Búzios - Em uma ação de fiscalização conjunta entre as secretarias de Obras, Saneamento e Drenagem, Segurança e Ordem Pública e Ambiente, Pesca e Urbanismo realizada na rua das Casuarinas no bairro de Geribá em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, na quarta-feira (05) foi constatada uma tubulação clandestina com várias casas interligadas jogando esgoto na rede de águas pluviais.

As equipes de fiscais Ambientais e de Postura notificaram todos os proprietários das casas sem rede de esgoto separativa para regularizarem a situação. A Prolagos também participou da operação em questão.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Pasta, Miguel Pereira, com essas ações de fiscalização em 60 dias foi retirado mais de 140 mil litros de esgoto que era lançado no mar.

“Nossas equipes estão nas ruas diariamente fiscalizando, são muitas às irregularidades. Vamos combate-las uma por uma, é a Prefeitura cuidando de nossas praias e do meio ambiente”, disse Miguel.