Procon de Búzios dá ultimato e põe a Vivo contra a parede por falhas nos serviços de telefonia e internet móvel no balneárioPrefeitura de Búzios

Publicado 11/01/2022 14:09

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, através da coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) notificou nesta segunda-feira (10) a Concessionária VIVO para que informe publicamente a descontinuidade do serviço de telefonia e internet móvel no balneário. A prestadora tem sido alvo de inúmeras reclamações, queixas e denúncias de usuários e não funcionou em vários momentos neste fim de ano, causando um caos na cidade.

De acordo com o Coordenador do órgão, Dr. Paulo Bezerra, “inúmeras têm sido as queixas e reclamações não só dos moradores de Búzios, mas dos turistas que aqui estão, sendo todos uníssonos quanto ao fato da Empresa estar longos horários do dia sem sinal, tanto no telefone quanto na internet”, afirma.



De acordo com o Procon de Búzios, não havendo uma solução definitiva no período de 10 dias, a sansão administrativa pode culminar numa multa.