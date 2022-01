Equipe de esportes eletrônicos de Búzios disputará a Liga Brasileira de Free Fire - Divulgação

Publicado 11/01/2022 14:09

Búzios - A equipe 'Búzios E-sports' da cidade de Armação dos Búzios disputará as playoffs, onde reúne as 30 melhores equipes da primeira e segunda leva para disputar a final da LBFF (Liga Brasileira de Free Fire) 2022.

Búzios é um berço de diversos talentos, e não seria diferente no Free Fire. A realização do sonho de uma equipe montada a partir de um projeto da Prefeitura de Armação dos Búzios no ano de 2020, vem vencendo diversas competições, se profissionalizou e disputará a Liga Brasileira (LBFF) na próxima temporada.

"Nós estamos formalizando o time profissional. Estamos muito focados e confiantes, mas também curtindo o momento. É uma oportunidade para os meninos da nossa cidade, que nunca imaginavam isso. É gratificante saber que o e-sports consegue mudar vidas, não só a LBFF, mas outros campeonatos amadores também." - frisou Lucas Guimarães, líder do time.



O e-sports, ou esportes eletrônicos, é uma modalidade surgida há poucos anos e vem dominando o mercado de games, atraindo jovens do mundo todo. Trata-se de competições onde os jogadores disputam provas como atletas profissionais e são assistidos por uma audiência presencial e/ou online através de diversas plataformas.

A equipe de Búzios disputará a LBFF que começa em março e a grande final está marcada para o dia 10 de abril.