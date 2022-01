'Festival Konteiner' agita Búzios neste final de semana de estreia e promete grandes nomes da música neste verão - Nossa Rádio 102,5 FM

Publicado 11/01/2022 14:09 | Atualizado 11/01/2022 14:39

Búzios - O município de Búzios, destino turístico preferido dos artistas, das celebridades e dos turistas mundo a fora, volta a ser referência no cenário musical com grandes shows e apresentações. Aconteceu neste último fim de semana a abertura do 'Festival Konteiner'.

O festival, evento tradicional no Rio de Janeiro, trouxe como estreia no balneário o funk e o pop da cantora Ludmilla no sábado e o axé, além de toda energia e do ecletismo musical do Harmonia no domingo. O evento está sendo realizado no Geribá Tennis Park em Búzios.

Mesmo com a chuva insistente do final de semana, milhares de pessoas estiverem presente nestes primeiros dias do 'Festival Konteiner', que desembarcou com tudo na península, sacudindo a galera, reunindo muita gente bonita e devolvendo a Búzios o título de referência em grandes shows com os artisitas mais badalados da música brasileira atual e segundo quem foi nos dois primeiros dias de estreia, expectativa total para esse fim de semana.

O Festival acontecerá todo fim de semana em Búzios até o fim do verão.