'Festival Konteiner' agita Búzios neste final de semana de estreia e promete grandes nomes da música neste verão - Nossa Rádio 102,5 FM

Publicado 14/01/2022 19:44

Búzios - Novamente o polêmico juiz do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, conhecido por fechar Búzios com o lockdown na pandemia do coronavírus e determinar que turistas e visitantes saíssem da cidade em um curto prazo de tempo, age e tenta barrar o 'Festival Konteiner' no Geribá Tennis Park, fechando a casa, porém, por determinação da Justiça, os shows acontecerão normalmente neste fim de semana.

O festival, que é tradicional no Rio de Janeiro, conseguiu através do seu corpo jurídico uma liminar na Justiça, assegurando e garantindo a realização do evento. Para este final de semana, a apresentação musical será por conta do Marcello Falcão, do Rappa, no sábado e Pose do Rodo, no domingo.

Lembrando que o evento está, desde a sua estreia, cumprindo todos os protocolos e decretos municipais vigentes acerca da pandemia da Covid-19 e tem trabalhado com uma quantidade reduzida de pessoas, visando exatamente o cumprimento das normas e medidas sanitárias.