Alexandre Martins sinaliza positivo para implantação da Escola Cívico-Militar em Búzios | Búzios | O Dia

Alexandre Martins sinaliza positivo para implantação da Escola Cívico-Militar em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 17/01/2022 14:39

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins recebeu nesta quinta-feira (13) em seu gabinete, o Dep. Federal João Carlos Gurgel (Sargento Gurgel- PSL-RJ) e a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália Marinho. Na pauta, a implantação da Escola Cívico- Militar na cidade.

De acordo com o prefeito, a Escola Cívico-Militar será implantada no Cruzeiro, na Rasa.

“Já conversei com nossa Secretária Carla Natália e decidimos que a Escola Municipal Cilea Maria Barreto, no Cruzeiro é a pretendida para implantarmos o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares no município, mas precisamos aguardar a consulta pública à comunidade escolar. Independente de políticas partidárias, nosso objetivo é oferecer um ensino de qualidade para nossos estudantes com a chancela dos militares”, disse Alexandre.



O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

De acordo com o MEC, os professores e demais profissionais da educação seguem como responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico, e os militares atuam apenas no apoio à gestão escolar e administrativa.