Búzios assina convênio com Governo Federal para reforma do Píer dos Pescadores - Prefeitura de Búzios

Búzios assina convênio com Governo Federal para reforma do Píer dos PescadoresPrefeitura de Búzios

Publicado 17/01/2022 14:39

Búzios - O prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins esteve reunido nesta última quarta-feira (12) com representantes da Caixa Econômica Federal, Secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Obras, Saneamento e Drenagem para formalização do contrato de repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a obra de reforma do Píer dos Pescadores.

Os recursos federais serão repassados pela Caixa Econômica Federal, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo visando a melhoria da infraestrutura para a cadeia produtiva pesqueira do município.



De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, a Prefeitura está agilizando todos as exigências legais para obtenção dos recursos.



“Hoje foi dado um grande passo com a assinatura do convênio, agora precisamos cumprir todas as exigências dentro da burocracia necessário para liberação da verba. Estamos fazendo a nossa parte”, explicou Evanildo.

Segundo o gestor, com estes recursos serão realizadas as reformas necessárias para o Píer dos Pescadores trazendo mais benefícios e segurança para o setor. Os engenheiros e responsáveis técnicos já estão trabalhando no novo projeto da reforma do cais.