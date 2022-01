Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/01/2022 14:39

Búzios - O município de Búzios que é destaque na Região dos Lagos do Rio no combate e enfrentamento a pandemia do coronavírus, atento ao aumento dos casos de influenza e da própria Covid, amplia rede de atendimento e testagem e o Hospital de Campanha.

Segundo o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, a Tenda da Ferradura, bairro do município, foi inaugurada para atendimentos de emergência, com o aumento dos casos da Covid-19 e da Influenza, a unidade foi adaptada para atender síndromes respiratórias agudas.

'Neste sábado foi realizado uma ampliação no Hospital de Campanha para dar apoio as pessoas que estão sendo testadas. O Hospital de Campanha tem capacidades pré-instalados de até 35 leitos, hoje nove (9) leitos estão ocupados: 6 de Covid-19 e 3 de Influenza', declara o chefe do executivo buziano, Alexandre Martins.