Búzios proíbe entrada de ônibus de turismo dentro da península a partir de 1º de dezembro - Imagem de internet

Búzios proíbe entrada de ônibus de turismo dentro da península a partir de 1º de dezembroImagem de internet

Publicado 23/01/2022 11:02

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Turismo, informa que o posto de autoatendimento instalado no estacionamento localizado na Rasa, ao lado da Faetec, segue com o fluxo normal de atendimento.

Segundo informações, o escritório funciona todos os dias das 08h às 17h. Para solicitação de informações sobre autorização de entrada de veículos turísticos (van, ônibus e micro-ônibus) na cidade, o público poderá enviar um e-mail para [email protected] , entrar em contato pelo telefone (22) 9 9102-4096 ou ainda pelo site https://egov.buziosdigital.rj.gov.br. O número de automóveis durante a alta temporada é elevado, o que torna fundamental o controle e gerenciamento deste fluxo.

'O foco é proporcionar o desafogamento do trânsito na cidade no período da alta temporada e otimizar a logística do serviço, além de oferecer um atendimento de maior eficácia aos visitantes e moradores', informam ao O Dia.