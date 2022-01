Mais de 120 atendimentos às mulheres vítimas de violência são realizados pela Secretaria da Mulher e do idoso em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2022 11:02 | Atualizado 23/01/2022 12:21

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro através da Prefeitura da cidade, por meio das secretarias da Mulher e do Idoso e do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, realizará na próxima terça-feira (25) uma ação social em parceria com a Fundação Leão XIII na Praça do INEFI, na Rasa, das 9h às 13h.

Segundo informações, na ação serão realizados: agendamento para 2° via de certidão de nascimento/casamento/óbito ou RG; averbação de certidões; celebração de casamento; termo de união estável; orientação para Carteira de Trabalho Digital e orientação para acesso ao Vale Social, além do Balcão de Emprego para realizar cadastros e receber currículos.

Segundo a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, “ações como essa reforçam o compromisso das secretarias em promover políticas públicas sociais e alcançar cada vez mais pessoas”.