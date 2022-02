Escolas municipais de Búzios funcionarão com 75% de aulas presenciais - Imagem de internet

Publicado 03/02/2022 13:17

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro anunciou a volta as aulas dos alunos e estudantes da rede pública de ensino no balneário.

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que informou que na última segunda-feira, 31 de janeiro, reuniu em sua sede, a Comissão de Protocolo Sanitário de Retorno das aulas presenciais, conforme publicado no Protocolo Sanitário, versão 2 e na reunião, ficou decidido, por unanimidade, pelos presentes, que as aulas retornarão no próximo dia 07 de fevereiro, na modalidade remota, e dia 07 de março, na modalidade presencial.

A Comissão tem o objetivo de discutir, analisar e decidir sobre o planejamento de ações no que tange o retorno presencial diante à pandemia e os reflexos que ela traz à comunidade escolar, com a nova variante, mediante os dados apresentados pela Secretaria de Saúde/ Vigilância Epidemiológica.



Para maiores informações e esclarecimentos, os responsáveis deverão ficar atentos aos grupos de whatsapp das Unidades Escolares e Instagram e Facebook da Secretaria de Educação. Através desses meios de comunicação, os informes oficiais serão divulgados.



Comissão de Protocolo Sanitário de Retorno das aulas:



Secretaria de Educação;



Secretaria de Saúde;



Secretaria de Desenvolvimento Social;



Secretaria de Administração;



Vigilância Sanitária e Epidemiológica;



Conselho Tutelar;



Conselho Municipal de Educação;



Comissão da Educação do Poder Legislativo e Procuradoria.