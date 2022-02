Guarda Municipal de Búzios flagra dupla em moto adulterada portando 40 pinos de cocaína - Guarda Municipal de Búzios

Publicado 03/02/2022 13:18

Búzios - Cerca de 40 pinos de cocaína e uma moto adulterada foi encontrada com dois elementos suspeitos no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro neste final de semana.

Segundo informações, a Guarda Municipal de Búzios ao realizar seu patrulhamento rotineiro neste sábado (29) por volta das 23h30, no centro da cidade deparou com uma cena suspeita entre dois indivíduos. Ao se aproximarem com a viatura da Romu, os ocupantes ficaram extremamente nervosos e tentaram fugir, porém os agentes foram mais rápidos e abordaram a dupla com sucesso.

Com os suspeitos foram encontrados, além de dinheiro (parte arrecada naquele momento), uma sacola com quase 40 pinos de cocaína. A moto ainda estava sem placa e com o número do chassi raspado.

A equipe dos agentes da Romu levou os dois suspeitos para a 127º Delegacia Policial de Búzios, logo após para a delegacia da área, em Cabo Frio.



Na 127ª DP, foram enquadrados pela autoridade policial:



- O condutor do veículo "não identificável" ficou preso pelo tráfico de drogas e pela adulteração na moto.



- O carona, apesar de ser menor de idade, também ficou detido pelo ato infracional.