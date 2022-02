Prefeito de Búzios participa da abertura do projeto eMuseu do Esporte na Ferradura - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios participa da abertura do projeto eMuseu do Esporte na Ferradura

Publicado 03/02/2022 13:17

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, participou nesta terça-feira (01) da abertura do projeto eMuseu do Esporte na Praça Dona Benedita, na Ferradura, em companhia do secretário de Lazer e do Esporte, Gugu Braga.



O eMuseu foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. Possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins participou da prática de várias modalidades de esportes virtuais, interagindo com os organizadores e instrutores dos esportes Búzianos.

“Esse projeto é maravilhoso. Sou grande incentivador dos esportes no nosso município, com o eMuseu podemos sentir a emoção de participar das modalidades. Como gestor, quero através dos esportes mostrar para nossas crianças que é possível ser um atleta, consequentemente um campeão”, disse Alexandre.

O eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros as prefeituras que recebem a carreta, bem como o Comitê Olimpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Volei (CBV); Confederação Brasileira de Tenis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.