Búzios recebeu o Fórum Estadual do Esporte com participação e recebimento de kits de material esportivo - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2022 15:00

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, participou nesta segunda-feira (07), do Fórum Estadual do Esporte, realizado no Ferradura Resort. Estiveram presentes o Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca, o deputado estadual Dr. Serginho, o Secretário Municipal Gugu Braga, o presidente da Câmara de Búzios Rafael Aguiar e vereadores Nilton César e Aurélio Barros, além de prefeitos e vice-prefeitos de cidades vizinhas.

Durante o evento, o secretário discorreu sobre a lei do incentivo ao esporte e sobre o cronograma de projetos do governo federal para o futuro. O tema do encontro foi pautado na socialização, incentivo e inclusão da prática esportiva em todo o estado.

A programação incluiu a abordagem de diversos assuntos relacionados ao esporte, além da entrega de kits de material esportivo contendo bolas de futebol, futsal, vôlei, troféus e colchonetes para os representantes dos municípios presentes.

O secretário da pasta, Gugu Braga, enfatizou a importância de estar sempre em busca de projetos que tragam benefícios para a cidade e explicou que todas as ações tem sido voltadas para que a prática do esporte possa se tornar uma constante no cotidiano da população buziana.