Campanha de Vacinação contra Covid-19 para as crianças de 05 a 11 anost e tem adesão positiva em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2022 15:00

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou nesta sexta-feira (04) a vacinação para crianças de 05 a 11 anos de idade nas Unidades Básicas de Saúde de Geribá, Brava, Ferradura, Capão e Cem Braças. O cronograma aprovado pela Anvisa no Brasil para a vacinação infantil inclui as vacinas Pfizer e Coronavac.



'Para incentivar os pequenos, os ambientes foram decorados com balões e faixas festivas, além da distribuição de pipoca. No final, as crianças receberam um Certificado de Coragem para guardar de recordação e comprovar que fizeram parte deste momento tão importante para suas vidas', afirmou a Secretaria de Saúde.

A Secretaria de Saúde do município realiza a imunização das crianças em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário divulgado toda semana pelas redes sociais da Prefeitura.

Segundo informações, a vacina infantil diminui a gravidade da doença e reduz a transmissão do vírus e tem 91% de eficácia e a dosagem da Pfizer que é aplicada em duas doses de 0,2 ml (um terço da dose dos adultos), e a Coronavac com 0,5 ml (a mesma dosagem dos adultos), com pelo menos oito (08) semanas de intervalo entre as duas. Caso a criança faça 12 anos entre as duas doses, permanecer com a dose pediátrica infantil. Para crianças com 05 anos, está liberada somente a Pfizer.



A Anvisa recomenda que haja um tempo mínimo de 15 dias entre a vacinação do Covid-19 e as outras do Calendário Infantil.