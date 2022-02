Mansão em Geribá é multada pela Prefeitura por jogar esgoto na rua - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2022 15:01

Búzios - Uma mansão no famoso bairro de Geribá, praia dos artistas em Búzios, município da Região dos Lagos foi multada pela Prefeitura da cidade por despejo irregular do esgoto na rua.

De acordo com informações, a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem de Búzios, ao realizar os serviços de limpeza dos bueiros na rua Balzac, em Geribá, identificou um esgoto sendo jogado em duas bocas de lobo da via. Imediatamente a equipe acionou a Secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo para solucionar a questão.

A equipe de fiscalização do Ambiente percorreu o local e identificou uma residência luxuosa jogando o esgoto na rede pluvial da rua. Os fiscais notificaram os responsáveis, além de multar por crime ambiental.

Na mesma operação de fiscalização, as equipes notificaram dois estabelecimentos no centro da cidade: um para retirar um cano que jogava efluentes líquidos na areia da praia do Canto e o outro a fazer a ligação na rede separativa da Prolagos.

O secretário de Obras e vice-prefeito, Miguel Pereira, disse que as ações de fiscalizações em parceria com as secretarias do Ambiente, de Segurança e Ordem Pública estão diariamente nas ruas.

“Tenho acompanhado essas ações, e estou muito surpreso com o nível de irregularidades encontradas. Semana passada estivemos no bairro Armação, e fiquei impressionado com o que encontramos dos Ossos até a Orla Bardot. 80% das residências não estão ligadas à rede separativa”, disse Miguel.