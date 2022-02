Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no município - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no municípioPrefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2022 15:01

Búzios - O município de Armação do Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro segue o seu combate a pandemia da covid-19 e devido ao baixo número de atendimentos diários, todos os atendimentos de sintomas gripais serão realizados na tenda do Hospital da cidade.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta segunda-feira (07), todos os atendimentos de sintomas gripais serão realizados diretamente na Tenda do Covid no hospital Rodolpho Perissé.



De acordo com informações, o funcionamento da tenda do PU da Ferradura retorna ao expediente normal de emergência e os atendimentos serão oferecidos para todos os turistas e moradores diretamente no local que funcionará 24 horas sem a necessidade de deslocamento até o bairro de São José onde fica o hospital.