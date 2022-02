Bairro ecológico em Búzios, um sonho que aponta uma direção para a Região dos Lagos - Divulgação

Bairro ecológico em Búzios, um sonho que aponta uma direção para a Região dos LagosDivulgação

Publicado 08/02/2022 15:01

Búzios - Uma ação conjunta entre o Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica (IEBMA) e Associação Civil Village Praia das Caravelas (ACVPC), com apoio do Hotel Apa Pau Brasil, busca colaborar na criação do primeiro bairro ecológico do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio. O local é a Praia das Caravelas, no coração da APA do Pau Brasil, em Búzios. O empreendimento e a associação estão entre as personalidades jurídicas mais antigas da cidade e são membros ativos dos conselhos da APA do Pau Brasil e do PECS, inclusive, são pioneiros na descoberta desta árvore símbolo do país, participando ativamente na criação da própria APA.

A localidade conta com uma das poucas Estações de Tratamento de Esgoto e Reuso (ETERS) com reutilização de água tratada do interior fluminense e a primeira da região. A ETERS fica localizada na Praia das Caravelas, onde funciona o empreendimento voltado para o turismo ecológico, de mesmo nome, implantado em 1980, que é composto por três residenciais e o hotel, formando uma comunidade de cerca de 70 casas, todos ligados a estação de tratamento, em busca constante de adequação a uma ocupação e cotidiano sustentável nesta localidade entre o mar, a APA do Pau Brasil e o Parque Estadual da Costa do Sol (PECS).

Essa união permite que a ETE, criada em 1988 pelo empreendimento, e que foi sendo adequada ao longo dos anos para atender com mais rigor as exigências ambientais, em 2019, passasse a servir também como produtora de água de reuso, a ETERS. Com essa água é realizada a recuperação e manutenção de uma lagoa que estava ameaçada devido às mudanças climáticas e ainda é usada para rega de jardins, hortas e limpeza das estruturas locais, o que garante que não haja despejo de esgoto de qualquer natureza no mar.

O resultado dos investimentos é tanto que já foi declarado que a Praia das Caravelas é a que mais tem chances de receber o selo Bandeira Azul, certificado internacional de qualidade das praias, e que aponta a direção para uma tendência a ser seguida em outras localidades da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Uma das características para obtenção deste selo é a infraestrutura que conta com a inciativa do Hotel Ecopraia, que facilita o salão do clube de praia, construído em 1990 em terreno particular do condomínio, para tarefas ecológicas educativas em conjunto com o IEBMA. O salão, além de oferecer os banheiros, fundamentais para a atividade social da comunidade, atendem a uma das exigências para o Bandeira Azul.