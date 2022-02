Búzios volta às aulas e inicia entrega de mobiliários novos para as Unidades Escolares - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/02/2022 14:06

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos que retornou o seu calendário letivo nesta segunda-feira (14) iniciou a entrega de mobiliários novos para as Unidades Escolares.

Segundo informações, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciou a entrega de novos móveis para as Unidades Escolares do município. A ação faz parte do plano de modernização das unidades de ensino elaborado pela Secretaria Municipal de Educação para proporcionar ambientes adequados para as crianças e toda a Comunidade Escolar.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, os investimentos com a educação seguirão. O gestor reafirmou que administração municipal está empenhada em modernizar as instituições de ensino. “Oferecer espaços mais confortáveis e bem equipados são de grande importância para qualificar ainda mais o ensino da nossa cidade”, declarou.