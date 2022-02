Campanha Esgoto Zero se intensifica em Búzios e 500 metros de tubulação de esgoto são instalados - Prefeitura de Búzios

Campanha Esgoto Zero se intensifica em Búzios e 500 metros de tubulação de esgoto são instaladosPrefeitura de Búzios

Publicado 14/02/2022 14:07

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras Miguel Pereira acompanharam as obras de instalação de 500 metros de tubulação de rede separativa de esgoto na rua das Casuarinas, em Geribá.

Uma equipe de onze pessoas esteve no local para trabalhar na obra cujo impacto será a interrupção do despejo de 20 mil litros de esgoto por dia ao mar. O lançamento de efluentes líquidos não tratados provoca um sério desequilíbrio no ecossistema aquático. O esgoto doméstico, por exemplo, consome oxigênio em seu processo de decomposição, causando a mortalidade de peixes.

A ação de conscientização e vistoria, que começou no mês de janeiro, contou com a abordagem e notificação dos moradores da área que hoje despejam seus esgotos na rede pluvial, e consequentemente nas lagoas e mar, para que efetuassem a ligação correta na rede separativa. As notificações foram efetuadas através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo em parceria com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A equipe de fiscais atuou em toda a área.

O vice-prefeito Miguel Pereira enfatizou que conforme previsto, a questão do saneamento básico na cidade será uma das prioridades desta gestão e deverá acontecer através de projetos de conscientização dos moradores para que haja a destinação correta dos seus dejetos.

Na ocasião, Sr. Miguel agradeceu ao prefeito Alexandre Martins pela motivação e liberdade para a concretização das obras que estão acontecendo no município e citou o exemplo do Condomínio Búzios Residence, que abraçou a ideia e deu início a instalação da sua rede: “Nós não podemos admitir mais tanto esgoto nas nossas lagoas e no mar, e nós estamos fazendo tudo para que isso aconteça de maneira a conscientizar as pessoas a não jogarem esgoto no ralo, onde o destino final é o mar.”

O prefeito Alexandre Martins reiterou a importância da campanha e explicou que as medidas estão sendo intensificadas. Agradeceu o empenho e dedicação dos secretários do Ambiente e de Obras neste assunto que é de extrema importância para a cidade e convidou a população para participar, verificando onde tem a rede separativa e se dirigindo à Secretaria de Obras para efetuar a ligação da sua rede de esgoto. “Quero agradecer aqui a dedicação do Miguel e do Evanildo do Meio Ambiente. A cada dia que passa tenho a convicção, a certeza absoluta, de que nós acertamos com os secretários que se empenham, independente do dia: é sábado, é domingo, não tem tempo ruim. Nossa meta é sanear a cidade em mais três anos”, declarou.