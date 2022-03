Búzios tem R$ 260 milhões em caixa, anuncia pacotão de obras e Prefeito dispara: 'Aqui tem gestão' - Divulgação / Prefeitura de Búzios

Búzios tem R$ 260 milhões em caixa, anuncia pacotão de obras e Prefeito dispara: 'Aqui tem gestão'

Publicado 14/03/2022 07:56

Búzios - Com basicamente 1 ano e 3 meses de governo, o Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, anunciou, em coletiva de imprensa, um pacotão de obras e um extenso calendário de eventos para 2022.

'Não estou preocupado se o ano não é véspera de eleição para mim ou não, sei que 2022 é ano de realização. Na contramão da realidade política da Região e do país, não vou esperar a véspera para fazer o que tenho que fazer por Búzios', declarou Alexandre Martins.

Saindo na dianteira das cidades vizinhas, o balneário mais procurado da Região e um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil deseja se consagrar como a cidade mais badalada do Brasil.

'Aqui é Búzios e Búzios tem gestão', afirma Alexandre Martins, chefe do executivo buziano. Em entrevista exclusiva ao Dia, Alexandre citou ainda que outros municípios da Região também se interessaram pelo autódromo, por exemplo, que hoje, segundo ele, é uma realidade para Búzios e mandou logo o recado: 'Búzios tem planejamento e organização. Não adianta querer, tem que fazer', disparou.

Questionado sobre como fará o investimento em todas as obras apresentadas no 'pacotão' e de onde virão os recursos, o Prefeito de Búzios foi enfático ao afirmar que fará tudo com o dinheiro e recurso que for entrando: 'Recurso do município é para ser gasto no município. Faremos com todo o dinheiro que entrará, a medida que for entrando. O que entrar nós vamos investir em infraestrutura, é tudo da cidade. E claro, é possível graças ao choque de gestão que imprimi na cidade desde o início do meu governo', afirmou.

Alexandre Martins se refere ao enxugamento da máquina pública, que diferente de outros municípios que incharam a folha de pagamento da Prefeitura, o gestor buziano reduziu para 37% o gasto com o pessoal na administração pública: 'Fechamos o ano de 2021 com R$ 260 milhões em caixa. Isso é gestão e boa aplicação dos recursos do povo para o povo, além de trazer uma estabilidade para Búzios', declarou ao Dia.