Búzios sai na frente na Região dos Lagos e lança 59 eventos em calendário oficial e anuncia obras por toda cidade

A coletiva de imprensa realizada em um hotel do balneário contou com a presença do anfitrião do evento, o Prefeito Alexandre Martins, além do Presidente da Câmara dos Vereadores, o Vereador Rafael Aguiar, do Vice-Prefeito, Secretários e representantes do Governo do Estado

Publicado 11/03/2022 07:54 | Atualizado há 2 dias