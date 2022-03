Tradicional Festa de São José em Búzios atrai público de várias localidades - Prefeitura de Búzios

Tradicional Festa de São José em Búzios atrai público de várias localidadesPrefeitura de Búzios

Publicado 21/03/2022 14:54

Búzios - A tradicional Festa de São José realizada neste final de semana no bairro de São José no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, atraiu público de várias localidades da cidade.

O evento que ocorreu de 18 a 20 de março, neste último fim de semana e foi realizado pela Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia e Comunidade São José em parceria com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios.

Na sexta-feira (18) foi celebrada a Santa Missa da Aliança e logo após show de MPB e barraquinhas de comidas típicas. No sábado (19), a procissão atraiu centenas de fies pelas ruas do bairro. No domingo, finalizando as comemorações da Festa de São José, foi realizada uma missa às 8h, e às 12h um almoço com sorteio de brindes.