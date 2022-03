Corpo de mulher desaparecida em Búzios é localizado na Lagoa da ferradura - Reprodução da internet

Corpo de mulher desaparecida em Búzios é localizado na Lagoa da ferraduraReprodução da internet

Publicado 21/03/2022 14:53

Búzios - Neste sábado (19) foi localizado o corpo da jovem Pamela Santos Carvalho, de 26 anos, que estava desaparecida desde a noite do último dia 11, depois de sair do trabalho, na Rua das Pedras, em Armação dos Búzios.

Após oito dias de buscas, o corpo de Pamela foi localizado na Lagoa da Ferradura, segundo informações, por agentes da Romu e da Guarda Municipal de Búzios. A confirmação da identidade foi feita pelo Corpo de Bombeiros e o corpo foi removido para o IML de Cabo Frio.



De acordo com informações, Pamela saiu do trabalho por volta das 20h20, na sexta-feira retrasada e visualizou o WhatsApp pela última vez às 20h57, antes de perder contato. O desaparecimento foi registrado na delegacia da cidade (127ª DP), que informou que realizava diligências para localizar a vítima. Agora, imagens de câmera de segurança serão usadas para tentar esclarecer o que aconteceu com a jovem, segundo a Polícia Civil.



Na noite desta sexta-feira (18), amigos e parentes de Pamela, junto com entidades de defesa dos direitos da mulher,fizeram uma vigília para cobrar das autoridades providências e esclarecimentos sobre o desaparecimento de Pamela, que deixa dois filhos, uma menino e uma menina. Nas redes sociais, a notícia da morte da jovem causou comoção e váras mensagens foram deixadas nas redes sociais.