Com obras adiantadas e previsão de inauguração em abril, Prefeito de Búzios fiscaliza obras da Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira - Prefeitura de Búzios

Publicado 21/03/2022 14:54

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, junto com a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natalia, e a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Búzios fiscalizaram nesta sexta-feira (18) as obras da Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira, em Manguinhos.

Na ocasião, o gestor vistoriou as reformas, atento aos detalhes em prol das melhorias da Unidade Escolar. Também ouviu atentamente as sugestões dos vereadores e da secretária da Pasta em determinados locais do colégio.

Segundo Alexandre Martins, as obras estão adiantadas, com algumas salas prontas e o piso de porcelanato todo colocado.

“Queremos fazer a inauguração em meados de abril. Pedimos um pouquinho de paciência e compreensão aos pais e alunos, pois em breve nossa rede de ensino estará totalmente adequada para atender nossos alunos com mais conforto e qualidade”, disse o prefeito.



Ainda de acordo com o gestor, o município está adquirindo aparelhos novos de ar-condicionado para as salas de aula, e que em algumas unidades existem a necessidade de aumento da capacidade instalada da rede elétrica, que é responsabilidade da Enel. Também realizou a aquisição de mais sete (07) ônibus escolares para atender toda a demanda do município. Outra novidade é o kit alimentação que será distribuído na próxima semana.

Logo após a fiscalização na Nicomedes, o grupo seguiu para o espaço da futura Escola Municipal Nobelina, onde está funcionando provisoriamente as aulas da Nicomedes, na Ferradura.

Acompanharam o prefeito Alexandre Martins nesta vistoria, os vereadores Victor Santos, Gugu de Nair, Niltinho de Beloca e Uriel, além do subsecretário de Comunicação, Pr. Marcelo Rocha.