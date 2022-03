Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/03/2022 12:28

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi pego de surpresa na manhã desta terça-feira (22) com a decisão do juiz eleitoral do balneário, Danilo Marques, que cassou nas primeiras horas da manhã de hoje os diplomas do prefeito da cidade, Alexandre Martins (PL); do vice-prefeito Miguel Pereira e do vereador Victor Santos. O prefeito de Búzios permanece no cargo, já que a decisão local não contempla afastamento, e segundo a sua defesa, irão recorrer da decisão em instâncias superiores.



Na sentença, o Juiz Eleitoral de Búzios alega que no dia 30 de outubro de 2020, poucos dias antes do pleito, a equipe de fiscalização da 172ª Zona Eleitoral (Búzios) foi verificar a suposta denúncia de que havia distribuição de dinheiro em um comitê eleitoral. No local, segundo informações, foram apreendidos R$ 3,6 mil; materiais de campanha, contratos de prestação de serviço em branco e preenchidos, cópias de documentos pessoais, inclusive títulos de eleitor, bem como comprovantes de residências.



No processo, a defesa de Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, e Victor diz que, no local, apenas eram feitos pagamentos a cabos eleitorais, o que não teria influência na eleição municipal do Prefeito. Já a defesa de Miguel Pereira, segundo informações, alega que foi incluído no processo apenas por fazer parte da chapa de Alexandre na eleição majoritária.



Pedro Canellas, advogado de defesa de Alexandre Martins e do Miguel Pereira, respectivamente Prefeito e Vice de Búzios, se mostra confiante na Justiça em reverter a decisão local em instâncias superiores:

'Saiu essa decisão hoje. Tomamos conhecimento agora de manhã. Fomos pegos de surpresa. É uma decisão contrária à prova dos autos. Não há nada nos autos que possa sustentar essa sentença. Respeitamos o juiz mas confiamos na reforma da decisão. Búzios passou por uma instabilidade jurídica mas esse processo, ao contrário do que aconteceu antes, não tem afastamento do prefeito, do vice-prefeito e do vereador, que continuam no mandato normalmente. Temos tranquilidade em dizer que os recursos cabíveis serão interpostos e temos confiança na modificação da sentença', afirmou Pedro Canellas.