Carro bate de ré na porta de agência bancária no Centro de Búzios e imagens são captadas pelo Centro de Monitoramento Prefeitura de Búzios

Publicado 30/03/2022 12:22

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, por meio do Centro de Monitoramento, captou as imagens de um Ford KA, de cor Branca, placa de Macaé, batendo de ré na porta da frente da Agência do Banco do Brasil, no Centro, às 22h43, nesta segunda-feira (28).



De acordo com as imagens das câmeras de segurança do Centro de Monitoramento da Prefeitura, um casal estava próximo ao local conversando, quando a mulher entrou no carro e saiu em alta velocidade. Logo em seguida, retornou de ré, e numa manobra descontrolada, subiu os degraus da agência colidindo na porta da entrada, causando um enorme estilhaço de vidros no chão.

Ainda de acordo com as imagens das câmeras, a mulher desceu do carro, aparentemente tonta e foi ao encontro do homem que estava conversando antes do acidente. Os dois se abraçaram e foram embora.



Os agentes do Centro de Monitoramento acionaram a ROMU e ligaram para Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da PM, através do 190. O Proeis também esteve no local. As imagens das câmeras de segurança da Prefeitura irão contribuir nas investigações da 127º DP, para elucidar a autora do crime contra o patrimônio público.