Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios reivindica atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/03/2022 12:22

Búzios - A Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Daniele Guimarães, esteve presente na reunião com representantes da Segurança Pública da cidade, e da região, junto ao Prefeito, para reivindicar a implementação de medidas eficazes que tragam mais segurança a população e em especial as mulheres.

Segundo a Secretária, uma das pautas apresentadas e discutidas foi a importância de um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica.

'Tenho certeza de que vamos dar um salto gigantesco e efetivo na segurança pública de Búzios e claro, com avanços significativos em defesa da mulher', afirmou ao Dia, Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso.

A reunião contou com a presença da Secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, a Promotora de Justiça, Dra. Renata Mello Chagas, o Delegado da 127º DP, Rodrigo Bichara Moreira, o Coronel Gustavo Bastos, o Major Alcântara e o Tenente Madureira do 25 Batalhão de Polícia Militar e ainda representantes do Ceam e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.