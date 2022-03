Búzios traz Diogo Nogueira neste sábado em show gratuito - Divulgação

Búzios traz Diogo Nogueira neste sábado em show gratuitoDivulgação

Publicado 30/03/2022 14:24

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados no mundo, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio receberá neste sábado o cantor Diogo Nogueira, um dos intérpretes musicais mais queridos do samba nacional em um show gratuito que promete agitar o balneário.

A cidade que acabou de anunciar o seu calendário de eventos para 2022, surpreende com essa apresentação, ao vivo, que não estava programada oficialmente, mas que segundo o Prefeito Alexandre Martins, poderiam acontecer bons eventos que estavam ainda sendo negociados e costurados, como noticiado com exclusividade aqui em O Dia.

O show do cantor Diogo Nogueira será gratuito neste sábado em Tucuns, a partir das 18h, no 'Búzios Tennis Festival' e já gera grande expectativa para os amantes do samba, da música de qualidade, num show que agrada a todos, moradores, turistas e visitantes.