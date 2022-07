Búzios - Estátua Brigit Bardot - Especial Turismo Costa do Sol - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/07/2022 13:58

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio se consagra como a cidade mais badalada do Brasil e segundo informações, alcançou 100% de ocupação nos maiores hotéis da cidade neste final de semana e 90% de ocupação na rede hoteleira em geral.

Com um amplo calendário de eventos sendo cumprido, anunciado no início do ano em entrevista coletiva, reunindo shows com artistas famosos, festivais e eventos esportivos, Búzios se consagra como a cidade mais badalada do Brasil.

De acordo com informações, neste fim de semana o 'Atlântico' e o 'Rio Búzios', dois dos maiores hotéis do balneário alcançaram 100% de ocupação e segundo a Associação de Hotéis, a média geral de ocupação da rede hoteleira da cidade ficou nos consideráveis 90%.

'E vem muito mais por aí e coisas grandiosas que serão divulgadas em breve pelo Prefeito Alexandre Martins', informou nossa fonte com Exclusividade ao Dia.