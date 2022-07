Prefeitura de Búzios inicia obra de pavimentação do asfalto na Marina - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/07/2022 13:53

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, iniciou nesta segunda-feira (25), as obras de recapeamento do asfalto da avenida Tangarás, na Marina.

A obra de pavimentação é executada com recursos próprios do município e abrange todos os 1140 metros da avenida, que vai do posto de gasolina até a antiga ponte da Marina.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, os investimentos com infraestrutura são de extrema importância para o crescimento e progresso da cidade e o foco de sua gestão permanecerá voltado na obtenção dos benefícios para toda a população.