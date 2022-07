Búzios se destaca no LGBT+ Turismo Expo - Fernando Bertozzi

Publicado 27/07/2022 13:53

Búzios - O Rio de Janeiro sediou o evento 'LGBT+ Turismo Expo', na última terça-feira (26), visando ampliar e capacitar o setor de turismo no atendimento ao público LGBT+. O evento contou com uma programação de workshops, networking e discussões com as principais players nacionais e internacionais

Por intermédio da Riotur, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o hotel Fairmont em Copacabana, mostrou o Rio de Janeiro como destaque em um dos melhores destinos para viajantes desse público em mídias internacionais especializadas.

À convite do idealizador do evento Alex Bernardes, o organizador do “Pride Búzios” Fernando Bertozzi participou do painél “Turismo LGBT+ em destinos pequenos” onde falou das realizações que tem acontecido em Búzios nos últimos anos.

“Vemos muitos municípios dizendo que tiverem 90% de ocupação. Mas Búzios é difícil e ao mesmo tempo fácil. Difícil por ser o município com a segunda maior rede hoteleira do estada do Rio de Janeiro e fácil pelas nossas belezas naturais.” frisou Fernando Bertozzi durante o painel que participou no evento.

Com charme e sofisticação, Armação dos Búzios vem sendo uma cidade destaque no estado do Rio de Janeiro no segmento LGBT+. Nos dias 19 a 21 de agosto deste ano, acontecerá o “Pride Búzios”, evento que sediará a 7ª Parada do Orgulho LGBT+ de Búzios. Todos essas ações são frutos da atuação de Fernando Bertozzi que acontece há nove anos. Búzios é o único município das região Costa do Sol que trabalha o foco na política pública de turismo LGBTQIA+.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o público LGBTQIAP+ responde por 15% de todo o valor do setor, cerca de R$ 150 bi em fluxos anuais. Como o Rio de Janeiro continua sendo um dos destinos mais cobiçados pelo público, a capacitação dos agentes e operadores de viagens proporcionada pela feira é vital para o turismo da cidade.