'Escola Cívico-Militar' é pauta de reunião entre Alexandre Martins, prefeito de Búzios, e o empresário Rodrigo GurgelDivulgação

Publicado 27/07/2022 13:54

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, recebeu o empresário de Tamoios em Cabo Frio, Rodrigo Gurgel e o seu irmão, o Deputado Federal Gurgel, para tratarem da implantação da escola cívico-militar no balneário.

'Estive ao lado do Alexandre Martins, prefeito de Búzios e do Deputado Federal Gurgel anunciando mais uma conquista importante para a educação deste município tão importante para a Região dos Lagos, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil', afirmou Rodrigo Gurgel.

Segundo informações, no encontro foram definidos detalhes da implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares que deve acontecer ainda neste ano de 2022.

Além de Armação dos Búzios, o Deputado Gurgel já levou o projeto para várias cidades do estado do Rio de Janeiro: 'São Pedro da Aldeia, Queimados, Itaguaí e Itatiaia são algumas das cidades onde já levamos a escola cívico-militar e ainda pretendemos implantar em mais 24 cidades neste ano de 2022', afirmou o Deputado Federal Gurgel.