Testemunhas contaram que três homens armados e vestidos com roupas similares a Policiais Civis Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 11/05/2021 16:16

No início da noite desta segunda-feira (10), excursionistas de Cabo Frio tiveram ônibus em que estavam rendido por criminosos na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do bairro Rio Seco, em Saquarema, na Região dosLagos.

De acordo com informações, o ônibus de turismo fazia o percurso entre Cabo Frio e São Paulo, com destino ao Brás. No momento em que passavam pelo bairro saquaremense, um homem fez sinal de parada e um veículo Nissan, de cor prata, entrou na frente no coletivo.

Publicidade

Testemunhas contaram que três homens armados e vestidos com roupas similares a Policiais Civis desceram do carro e disseram ao motorista que se tratava de uma denúncia sobre foragidos da Justiça no veículo. Eles exigiram que fosse informada a relação dos passageiros e que o motorista os seguissem até à Cidade da Polícia, na capital fluminense.

Ainda segundo os passageiros, os elementos permaneceram dentro do ônibus e, durante o trajeto, ordenaram que o motorista entrasse com o veículo em uma rua às margens da rodovia. Neste momento, os criminosos anunciaram o assalto, obrigando os passageiros a desembarcar do coletivo e levando os pertences deles.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 124 DP, e, até o momento, ninguém foi preso.