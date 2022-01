Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) - Prefeito se comprometeu a tomar uma decisão até dia 17

Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)Prefeito se comprometeu a tomar uma decisão até dia 17

Publicado 05/01/2022 14:32

A realização – ou não – do Carnaval 2022 em Cabo Frio, na Região dos Lagos, virou motivo de impasse na Prefeitura. Nesta terça-feira (4), o secretário de Turismo, Carlos Cunha, chegou a confirmar o cancelamento das festividades.



Contudo, na sequência, Cunha recuou e disse que “tendência é pelo cancelamento”.



O Portal O Dia entrou em contato com o prefeito cabo-friense, José Bonifácio (PDT), nesta quarta (5) para saber qual a posição final. Zé informou que vai se reunir com outros prefeitos da região a fim de tomar uma decisão conjunta.



Segundo ele, o posicionamento oficial deve ser feito até dia 17 de janeiro.



A reunião comentada pelo prefeito de Cabo Frio deve ser, sobretudo, com as cidades vizinhas, como São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.



Bonifácio acredita que, limitando o carnaval de rua, dá para controlar o contágio já que bailes em clubes e boates podem exigir passaporte vacinal, uso de máscara e limitar o público, ao contrário das avenidas abertas.



Nesse sentido, o cancelamento estudado é do desfile de blocos.



Contexto

A terça-feira foi de cancelamento da folia de rua em cidades importantes do Estado do Rio. A primeira foi Maricá, na Região Metropolitana.



O prefeito Fabiano Horta (PT) usou o Twitter para informar a suspensão da programação de carnaval na cidade devido ao avanço da Ômicron, variante da Covid-19, no estado.



Na sequência, foi a vez do prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD), se posicionar. Folião de carteirinha, Paes confirmou que não haverá desfiles de blocos, mas o carnaval na Sapucaí segue confirmado.



O prefeito disse que chegou a ser oferecido aos patrocinadores realizar os blocos em locais fechados, como o Parque Olímpico, para controle das regras sanitárias de combate à Covid-19, contudo a proposta não seduziu representantes dos blocos, que enfatizam a ligação com os territórios tradicionais por onde desfilam.



A Prefeitura de Niterói seguiu as vizinhas e não vai realizar carnaval de rua. O município foi além e vetou até mesmo festas privadas.



A única atração mantida é o desfile das escolas de samba na rua Conceição, no Centro. Contudo, os foliões terão que apresentar o passaporte da vacina e deverão usar máscaras para acompanharem os desfiles das arquibancadas. O cancelamento do desfile também não é descartado.



“Vamos seguir acompanhando a situação da pandemia na cidade e na Região Metropolitana ao longo das próximas semanas, podendo restringir, inclusive, o desfile das escolas da rua da Conceição”, afirmou a Prefeitura niteroiense.



Panorama de Cabo Frio

Em um momento delicado de avanço da Covid-19 e surto de gripe, Cabo Frio informou, nesta terça, que foram registrados quatro óbitos por influenza na cidade no mês passado.



Com relação à doença causada pelo SARS-CoV-2, foram 924 óbitos desde o inicio da Pandemia, em março de 2020. Sete dessas mortes foram confirmadas entre 28 de dezembro e 03 de janeiro.



O Portal O Dia continua em contato com a Comunicação e com o prefeito cabo-friense para saber da decisão final sobre a realização do carnaval no município.