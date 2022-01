O elemento estava portando 213 cápsulas de cocaína e 42 trouxinhas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/01/2022 14:52

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma carga de drogas nesta terça-feira (4), no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição foi até a Praça Francisco Ribeiro, onde localizou o elemento com 213 cápsulas de cocaína e 42 trouxinhas de maconha.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.